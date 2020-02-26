廠房與公共工程需求旺 中聯資營運審慎樂觀

（中央社記者潘羿菁台北26日電）受惠於國內廠房與公共工程需求暢旺，中鋼旗下中聯資源預期今年首季出貨量將與去年同期相當，中聯資認為，雖然外在環境有疫情干擾，但尚未抑制工程興建進度，對後續展望保持審慎樂觀。

中聯資源為鋼鐵廠副產物加工處理業，煉鐵廠的副產物為高爐石粉，可添加一成比例製作混凝土，做為高爐水泥，減少水泥使用量；煉鋼廠的副產物為轉爐石，則是應用於柏油瀝青，可減少天然砂石，為循環經濟製造模式一環。

高爐石粉及轉爐石產品為環保標章及綠建材標章認證的綠色資源產品，高爐石粉每噸碳足跡為50.44kgCO2e（碳足跡數值），僅是水泥碳足跡的5.5%；轉爐石粒料每噸碳足跡只有1.58kgCO2e，為天然砂石的2成，統計中聯資去年貢獻減碳量達260萬噸以上。

至於營運表現，中聯資2019年營收為新台幣95.06億元，年成長3%；去年第4季遇亂流，自結2019年稅前淨利為10.58億元，較2018年略減1.8%，主要是第4季為營建趕工旺季，中聯資進口2船共6萬多噸高爐石粉，讓成本墊高稀釋毛利所致。今年1月受到春節過年工作天數減少，單月營收為6.95億元，年減31.9%；自結稅前淨利為0.43億元，也較去年同期衰退6成。

展望今年營運，中聯資在每季下旬起開始承接下季訂單，從目前手上到3月底訂單觀察，預期今年首季出貨量有望與去年同期相當，出貨量維持在正常水準。

中聯資指出，主要動能來自於廠房興建與公共工程，日前接獲南部科技大廠擴建案，近期正在積極出貨；而政府今年公共工程預算成長兩位數，帶動道路、橋梁等基礎建設需求依舊穩定，成為中聯資兩大成長動能。

此外，近年中國大陸砂石出口限縮，國內混凝土廠漲聲四起，刺激營造廠加大採購，也會帶動中聯資的轉爐石出貨增溫。

綜觀上述大環境變化，中聯資認為，雖然武漢肺炎疫情為不確定因素，但至今尚未壓抑國內營造需求，今年營運表現有望審慎樂觀。（編輯：張良知）1090226