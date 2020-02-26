為台灣自行車產業加值 鏈條大廠回台投資8億元

（中央社記者吳柏緯台北26日電）台灣的自行車產業鏈完整、品質精良，讓台灣具有自行車王國美名。今天再度傳出好消息，全球最大自行車鏈條廠桂盟企業回台投資新台幣8億元，增加產能、強化技術開發，為台灣自行車產業鏈加值。

投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台方案」、「根留台灣方案審查會議」，核准桂盟企業、攸泰科技回台投資，以及統亞電子、邁萃斯精密2家根留臺灣企業擴大投資臺灣。根據經濟部資料顯示，目前已有172家台商回流響應，投資金額約新台幣7172億元，帶來5萬9396個就業機會；47家根留台灣企業的投資額突破千億，達1005億元，可創造7396個本國就業機會。

在美中貿易衝突影響之下，造成自行車整體市場波動，此外，主力大廠也陸續將部分出口至美國、歐盟的訂單轉回台灣廠生產，專注自行車鏈條產銷長達40多年的桂盟企業，因此重新布局。

為了配合短鏈供應，桂盟決定擴大台灣產能，斥資8億元在台南新化廠增設智慧化產線，加強精密模具及特殊表處理核心技術開發，同時預計招募30位本國人才，運用多地彈性製造策略降低衝擊。

另一個通過審查的回台投資企業為工業電腦大廠攸泰科技，將投資5億元強化現有中和廠產能，從擴建廠房、新增產線、導入智能製造系統多管齊下來因應營運調度需求，以降低貿易戰高關稅衝擊，可創造183個本國工作機會。

經濟部說明，攸泰科技為軍警、船舶、倉儲、車隊管理等領域推出一系列高強度可攜式電腦，銷售地區以北美為大宗，亦插旗歐洲、中東與亞洲地區，獲得多國軍警單位採用。

深耕台灣汽機車零件製造超過30年的統亞電子，通過「根留台灣方案」審查，將投入逾5億元在台南市和順工業區建置智慧化新廠，導入先進製程設備，加速產品研發與量產速度，以提升競爭力強化 MIT形象。

將斥資逾30億元在新竹鳳山工業區建新廠的邁萃斯精密，是台灣少數從技術研發、機具設計、傳動元件到組裝、智慧化軟體整合到驗證，可完全自主生產的企業，該公司研製的齒輪刀具、工具機，品質足以與國際一流大廠匹敵。新廠將導入智慧自動化設備，並於竹科1廠、2廠現有空間擴增研發及智慧化產線，預計帶來250名本國就業機會。（編輯：黃國倫）1090226