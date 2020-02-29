美股再挫357點 單週跌12%近12年來最糟

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）武漢肺炎引爆市場恐慌，美股道瓊指數今天再跌357點，本週跌幅逾12%，創近12年來最糟單週表現。聯準會主席鮑爾暗示必要時可能降息支撐經濟，帶動美股尾盤急拉。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，投資人日益擔憂全球經濟與企業獲利前景。美股本週連日大跌，道瓊工業指數昨天狂瀉1190點，創史上最大跌點；3大指數都從前波高點回檔逾10%，陷入技術修正。

美股今天依舊不振，道瓊指數盤中一度崩跌1085點，最後15分鐘急拉逾640點，終場下挫357.28點，跌幅1.39%，收在25409.36點。標準普爾500指數下跌24.54點，跌幅0.82%，收在2954.22點。以科技股為主的那斯達克綜合指數微漲0.89點，漲幅0.01%，收在8567.37點。

即使如此，道瓊指數仍連7黑，本週慘跌逾12%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最大單週跌幅；5天來狂瀉3583點，創史上最大單週跌點。這項指數已從12日盤中攻上的歷史高點回檔逾14%，持續處於修正格局。

標普500指數同樣連7黑，本週跌幅11.5%，也創全球金融海嘯爆發以來最差表現，已從19日盤中攻上的歷史高點拉回近13%，11大類股都回吐年初以來漲幅。那斯達克指數雖止跌回穩，本週仍重挫10.5%。

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）估計，美股本週市值蒸發3.18兆美元（約新台幣95.8兆元）。

道瓊指數30檔成分股中，波音（Boeing）與摩根大通（JPMorgan Chase）今天表現最差，跌幅都超過4.3%。

近期淪為投資人「提款機」的科技股逐漸撥雲見日。蘋果公司（Apple）早盤一度大跌逾6%，股價從歷史高點回檔逾20%，陷入空頭格局。午盤發動反攻，終場小跌0.06%，股價收在273.36美元。

蘋果上週發布營收警訊，執行長庫克（Tim Cook）今天接受福斯財經新聞（Fox Business）訪問時提到，中國的武漢肺炎新增確診病例有趨緩跡象，疫情受到控制，而且製造iPhone零件的工廠逐漸復工，他「非常樂觀」。

微軟（Microsoft）股價勁揚2.4%，走出昨天慘跌逾7%陰影。臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet漲幅也都超過1.4%。

晶片股一吐悶氣，費城半導體指數上漲2.21%。輝達（NVIDIA）股價強彈6.9%，美光科技（Micron Technology）與超微（AMD）分別上漲3.9%、3.3%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅也逾1%。

武漢肺炎疫情不斷擴散，世界衛生組織（WHO）今天將全球風險從「高」提升至「非常高」。金融市場人士對全球經濟前景日趨悲觀，高盛（Goldman Sachs）警告美國企業今年獲利恐零成長，美國銀行（BofA）也將今年全球經濟成長預測下修至2.8%。

美股盤勢風雨飄搖之際，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）下午發表聲明，指美國經濟基本面依舊穩健，但武漢肺炎對景氣構成風險，聯準會密切關注情勢發展，「我們將運用各種工具，採取適當行動支撐經濟」。

去年6月，美中貿易戰升溫威脅全球經濟擴張時，聯準會也曾使用類似措詞暗示必要時可能降息。去年7月底開始，聯準會連續3次例會都決議降息，為經濟和美股盤勢注入強心針。

隨著聯準會再次釋出降息訊號、有意避險的投資人湧向較為穩當的政府債券，美國10年期公債價格續漲、殖利率下滑，跌破1.13%，再創歷史新低。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）盤中一度衝上49.48，創2011年10月以來新高，尾盤漲幅縮小，收在40.11，年初以來仍飆升近2倍，意味美股短期內恐持續震盪。（編輯：高照芬）1090229