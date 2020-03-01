日韓疫情爆發衝擊半導體供應鏈 台廠弊多於利

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）武漢肺炎衝擊全球半導體供應鏈，不僅中國深陷疫情泥淖，日韓確診案例也暴增。台經院研究員劉佩真認為，半導體需求來源中國受到疫情抑制，如今日韓供應端也埋下不確定性，恐將拖累今年全球半導體產業成長幅度。

為控制武漢肺炎疫情，中國從1月下旬農曆春節至今，持續實施封城或區域管制措施，復工緩慢，內需力道下滑。2月下旬，疫情延燒速度絲毫未減，持續在中國以外地區快速蔓延，其中日本、韓國確診案例更是瞬間快速爆發。

由於日本與韓國在全球半導體供應鏈上具有關鍵地位，尤其在記憶體、半導體材料、半導體封測等領域，因此，日韓確診病例數暴增，對半導體供應鏈可能造成的衝擊備受關注。

台經院產經資料庫研究員劉佩真分析，因為中國為全球半導體的主要需求國，疫情升溫對需求面衝擊較大。2月中旬國際半導體產業協會（SEMI）已率先下修全球半導體銷售額年增率，由原先預測2020年全年成長7.7%修正為5.0%。

若以全球半導體供應國產值市占率來看，中國在全球半導體供應占比偏低，僅5%左右，但武漢有全球第4大的Nor Flash 記憶體廠「兆易創新」，會對供應鏈造成影響，但兆易創新產能下降，對旺宏、華邦電等台廠有利，會有轉單效應。

不過，日本與韓國疫情爆發，則牽動全球半導體供應端的敏感神經。

依照目前半導體產業分布狀況，韓國是全球第3大半導體供應國，且是全球記憶體重鎮，行動記憶體全球市占率逾8成，DRAM（動態存取記憶體）市占率73%、NAND Flash也有45%。

至於日本則為全球第4大半導體供應國，在影像感測器、半導體材料設備等領域扮演重要角色。

劉佩真向中央社記者表示，隨著疫情波及區域擴大，對供應面也埋下很大不確定性，雖然半導體今年基本面不錯，但預估成長腳步將受到牽制；先前預測可能有高個位數的成長，如今可能要下修至中個位數成長。

她說，後續要持續關注韓國疫情是否受到控制或得被迫採取封城措施，以及疫情是否延長影響至第2季；外界預估，疫情若能在第2季底獲得控制，下半年遞延爆發的成長幅度，可望抵銷上半年衰退。

劉佩真指出，疫情擴散對台灣半導體產業有利有弊，整體來看，弊略大於利。

她分析，因為台積電具有特殊產業地位，除非迫不得已，客戶不會第一時間砍單，因此對晶圓代工影響相對不大，但晶片等上游供應鏈會受較大影響；IC設計方面，微控制器（MCU）廠因耳溫槍急單受惠，手機晶片部分，則會受到終端需求偏弱衝擊。

劉佩真認為，假設日韓疫情擴大，影響記憶體供應，南亞科、華邦電等台廠與美國大廠一樣，預估都將有轉單效應，不過由於台廠於全球記憶體市占率偏低，因此受惠程度有限。（編輯：林孟汝/林淑媛）1090301