疫情釀股災 ETF大漲大跌表現兩極

（中央社記者潘智義台北2日電）美股在228假期休市時重挫，台股今天補跌，早盤重挫逾200點，在台股掛牌的指數股票型基金（ETF）表現兩極，看空美股的富邦VIX大漲18.2%，看多油價的ETF，受疫情拖累大跌。

富邦VIX 以美國芝加哥選擇權交易所推出的恐慌指數（VIX）為標的，而VIX指數鎖定美國標準普爾500（S&P500）指數，S&P500指數大跌造成投資人恐慌，則VIX指數大漲，反之則大跌。

S&P500指數27日大跌137.63點、28日再跌24.54點，收在2954.22點。富邦VIX今天早盤來到4.35元，大漲18.2%。富邦VIX的2月19日收盤價為2.51元，自2月20日起漲，至今天盤中高點，漲幅高達73.3%。

雖然陸股今天早盤走高，但上證指數2月28日大跌111.03點、深圳A股下跌97.82點，所以今天在台股掛牌的陸股ETF早盤依然補跌，元大深滬300正2估來到15.95元，下跌6.83%。群益深證中小來到14.38元，下跌3.68%。

因武漢肺炎疫情自中國擴散至日、韓等地，全球航空運輸、旅遊業受到波及，石油需求降低，布蘭特原油價格走低，來到每桶49.38美元，連帶造成鎖定油價的ETF下跌，元大S&P石油早盤來到13.18元，大跌6.85%。（編輯：黃國倫）1090302