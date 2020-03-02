亞股強勁反彈 台股震盪收跌121點

（中央社記者江明晏台北2日電）疫情影響全球股市震盪，亞股今天跌深反彈，台股早盤大跌逾200點破年線後，因台積電等權值股翻紅，指數回升近平盤，但午盤過後跌幅又見擴大，終場下跌121.71點，收在11170.46點，11200點得而復失。

武漢肺炎疫情籠罩全球，全球確診病例人數快速攀升，股市彌漫恐慌氣氛，美股道瓊指數28日再跌357點，單週跌幅逾12%，創近12年來最糟單週表現。聯準會主席鮑爾暗示必要時可能降息支撐經濟。

台股今天開盤跳空下跌107點，隨即跌點擴大至逾200點，台積電、大立光弱勢創今年股價新低，指數跌破2月3日低點11138點，一度跌破年線11058點。

隨後在台積電、大立光、聯發科等權值股翻紅下，指數收斂跌幅，回復到接近平盤，但午盤過後，跌勢再度擴大逾百點。

台股加權股價指數今天終場下跌121.71點，收在11170.46點，跌幅1.08%，成交值1996.57億元。

觀察權值蘋概股今天走勢普遍走跌，晶圓代工廠台積電、光學元件大廠大立光早盤一度跌至今年新低點，分別來到308元與4365元，隨後股價反彈回升，卻又擴大跌勢，台積電收311元，下跌5元，跌幅1.58%。大立光跌幅1.13%，收4380元；鴻海下跌1.1元，收79.2元，跌幅1.37%。

聯發科今天股價早盤翻紅，漲幅約0.83%，收363元。

展望後續，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，由於新台幣大升兩角，加上台灣疫情相對其他亞洲國家受到控制，台股表現算止穩，在年線位置收腳回升，短線來看，年線為支撐關卡，有跌深反彈空間，而整體市場仍是圍繞在疫情利空打轉，哪個國家的疫情控制相對好，就能吸引資金熱錢，但2月企業營收陸續公布，將牽動台股個股表現。（編輯：張均懋）1090302