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娛樂集團M17打造企業總部 發揮經營綜效

最新更新：2020/03/02 17:23

（中央社記者吳家豪台北2日電）有鑑於營運需求與發揮經營綜效，社交娛樂集團M17今天宣布於台北市仁愛路精華地段打造全新企業總部，並陸續遷移整合旗下品牌，預計今年第2季完成第一階段工程並對外亮相。

M17集團旗下事業品牌包括17 Media直播、MeMe直播、HandsUP舉手直播電商、Paktor App、Goodnight App、HEDER及由你娛樂，以台灣總部為中心，已拓展到香港、美國、中東等國際市場。

為整合旗下品牌資源，M17集團各事業部2月開始從各地辦公室陸續搬入新辦公大樓，預計將於2020年第2季完成第一階段工程，將設置專屬直播間、大型會議室、健身區域、員工餐廳等多元空間，滿足集團直播節目應用及員工各類需求。

M17集團旗下直播平台17 Media去年積極拓展品牌及產業的跨界合作，例如攜手遠傳電信，成為全台首家運用5G通訊技術來錄製直播節目的直播平台；另與全家便利商店合作進行包店美食快閃活動；更與台新銀行、夏普、KKday等業者進行品牌合作，並已在2020年初發行17 Media的雜誌。

17 Media去年6月啟動的多元直播創作者計畫已簽約合作近500位主播，近一個月受武漢肺炎疫情影響，詢問加入計畫的人數暴增7至8倍，17 Media看好今年多元主播人數將翻倍成長。（編輯：楊玫寧）1090302

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