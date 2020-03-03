美股大漲逾千點 台股早盤勁揚逾180點

美股大漲逾千點，刺激台股3日開盤上漲逾180點，期待各國央行祭出救市政策，帶動資金回籠，提前上演反彈走勢。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘羿菁台北3日電）美股大漲逾千點，刺激台股開盤上漲逾180點，期待各國央行祭出救市政策，帶動資金回籠，提前上演反彈走勢。

在上市八大類股包括水泥製窯、食品、塑化、紡織纖維、機電、造紙、建材營造與金融保險全數翻揚。

蘋果公司（Apple）股價飆漲9.3%，收在298.81美元，表現在道瓊工業指數30檔成分股中居首，觀察蘋概股的台積電以開盤上漲6.5元，來到317.5元，大立光開漲195元。

至於下午即將舉行法說會的鴻海上漲1.6元；國巨上漲逾13元，來到432元，重量級個股早盤漲幅逾2%。1090303

股匯雙漲 新台幣早盤強升1.64角衝2字頭

（中央社台北3日電）美股道瓊指數狂飆近1300點，激勵台北股匯市早盤雙雙走揚。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.12元、小升0.4分開盤後，隨即勁揚1.64角，升破30元價位，來到29.960元。

截至9時15分，新台幣兌美元交易區間為29.960元至30.120元。1090303