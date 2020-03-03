宏達電6/19辦股東會 外資力挺股價谷底翻揚

（中央社記者江明晏台北3日電）宏達電董事會拍板將於6月19日召開股東常會，相較2018年受惠Google合作案挹注，每股賺逾14元，法人估宏達電去年全年恐虧損，不過，宏達電股價近期在外資力挺下，守穩季線關卡之上，近月來勁揚逾12%。

宏達電董事會決議將於6月19日召開109年股東常會，預計承認去年度營業報告書及財務報表案，以及去年度虧損撥補案，法人預料，宏達電去年全年財報恐虧損，小股東也將關注宏達電董事長王雪紅屆時在股東會上的信心喊話。

宏達電VR解決方案搭上防疫需求，自2月10日股價探底33.05元以來，受惠外資多日買超，股價持續回升，今天高點來到37.1元，漲幅逾12%，守穩季線關卡之上。

宏達電近期將公布去年第4季財務報告，去年第3季宏達電稅後淨損新台幣23.6億元，每股稅後虧損2.86元，自前年第1季與Google合作案挹注業外後，已連續6季虧損，累計去年前3季每股虧損8.55元，市場推估，宏達電第4季轉盈難度高，去年全年恐將虧損；宏達電2018年受惠與Google合作案挹注業外，全年每股賺14.72元。

不過，宏達電至去年第3季止，毛利率已連續7季成長，主要受惠規模收斂和持續在VR（虛擬實境）領域拓展新動能。

宏達電日前宣布推出完整的VIVE Cosmos系列，其中包括3款全新的VIVE Cosmos系列頭戴式顯示器，與3款可換式面板模組，宏達電看好今年對VR產業來說是「對的時間」，會持續增加投資和專案布局，預估整體虛擬實境市場將有50%成長，主要來自關鍵的B2B企業領域，同時宏達電今年也會有更完整的VR產品線。

此外，宏達電VR解決方案搭上防疫需求，加上今年確定要推出5G手機，有望搶攻首波換機潮，受到市場矚目；但產業分析師認為，VR市場仍有不少問題需要解決，例如用戶數不足、資金集中在硬體製造上，宏達電想靠VR扭轉命運，在轉型過程中勢必還會面對許多困難。（編輯：張均懋）1090303