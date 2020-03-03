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大立光受疫情影響 日系外資下修目標價仍喊買

最新更新：2020/03/03 10:25

（中央社記者吳家豪台北3日電）日系外資表示，武漢肺炎疫情雖影響光學鏡頭廠大立光近期營運展望，卻也有助紓解產能吃緊疑慮，提供更多時間醞釀反彈，故維持買進評等，目標價從5500元下修至5240元。

大立光股價今天開高，盤中最高來到4595元、漲幅約4.9%。

日系外資發布研究報告表示，大立光股價自從農曆新年以來回檔12%，超過大盤跌幅8%，已大致反映短期供給受阻及中國智慧型手機需求疲弱等利空。

根據武漢肺炎疫情發展，日系外資已將2020年中國市場智慧型手機出貨調降12.5%至3.5億支，相較去年將下跌8%；這也代表今年第1季、第2季中國市場智慧型手機出貨將分別年減30%、10%至20%。

不過，日系外資指出，終端需求受武漢肺炎影響而走弱，有助紓解大立光產能吃緊的疑慮，尤其大立光產能多數位於受疫情影響較小的台灣，可在淡季擁有更多彈性準備未來需求，預估大立光今年第2季營收將季增26%。

日系外資認為相機升級為多鏡頭、更大尺寸感測器、更高規格鏡頭的長期趨勢並未改變，持續看好大立光在6片式、7片式、8片式鏡頭及高階規格鏡頭的領先地位，維持「買進」投資評等；為反映武漢肺炎疫情影響，將大立光2020年、2021年每股盈餘預估值調降14.4%、5.6%至235.25元、263.18元，目標價從5500元下修至5240元。（編輯：趙蔚蘭）1090303

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