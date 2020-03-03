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玉晶光擬供貨新iPhone鏡頭 外資維持買進評等

最新更新：2020/03/03 11:44

（中央社記者吳家豪台北3日電）日系外資認為，光學鏡頭廠玉晶光短期營運受武漢肺炎疫情影響，仍可能為今年下半年新iPhone供貨飛時測距鏡頭與7片式鏡頭，長期成長無虞，維持買進評等與目標價668元。

玉晶光股價今天上漲20.5元開出，盤中高點來到512元、漲幅約4.6%，成交量超過4800張。

日系外資發布研究報告表示，為反映武漢肺炎疫情對供給和終端需求的影響，將玉晶光2020年每股盈餘預估值下修19%至27.16元；玉晶光股價自農曆新年後下跌17%，超越大盤跌幅的8%，已大致反映疫情影響。

日系外資認為，玉晶光是蘋果公司可靠的鏡頭第二供應商，已改善中高階鏡頭能力，長期有望提升蘋果供應鏈市占，預期在2020年下半年新款高階iPhone中，玉晶光可能是全新飛時測距（ToF）鏡頭的主要供應商，且玉晶光驗證新款7片式廣角鏡頭的進度也符合預期。

針對疫情影響，日系外資表示，到2月底為止玉晶光產能恢復進展符合預期，但仍面臨部分物流問題和終端需求下修風險，恐不利於玉晶光短期出貨，預估玉晶光今年第1季營收將季減37%、年增214%至新台幣23.8億元，毛利率將降至36.6%，兩項數字皆低於先前預估的營收32.3億元、毛利率40.9%。

不過，日系外資認為玉晶光預計今年擴產約20%至30%的計畫不變，看好長期成長趨勢，故維持玉晶光「買進」投資評等與目標價668元。（編輯：趙蔚蘭）1090303

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