突圍疫情低迷 台企赴德參展受青睞

（中央社記者吳柏緯台北3日電）雖然受武漢肺炎疫情影響，德國嵌入式電子與工業電腦應用展的參展人數大幅下降，不過台灣企業的技術仍在低迷氣氛中突圍。貿協指出，新漢、旺宏、和碩、威盛等企業，均獲國際買家青睞。

為協助業者爭取智慧車聯網及自駕應用商機，外貿協會率領國內業者挺進「德國嵌入式電子與工業電腦應用展」，並且設立「台灣V2X及智慧車輛解決方案主題館」。貿協指出，本次展覽首次以國家隊規格彙集台灣重要業者力量，以利台灣企業進軍車用前裝及聯網應用市場。

雖然展覽受到疫情影響，使參加該展的廠商數及觀展人潮大幅下降，不過貿協指出，包括新漢、旺宏、和碩、威盛等台灣廠商，依舊吸引許多買主駐足洽談。

貿協說明，和碩打造的智慧駕駛座艙儀表，高規整合工業電腦、車聯網相關I/O，一體成形高超工業技術的V型面板，已經成為Tier 1供應商；旺宏全新的快閃記憶體解決方案，整合高效能的Level 2+到Level 5的自動駕駛系統，加上無法預測的物理特徵及不可複製的PUF ID，確保資訊的機密性與完整性，引起歐洲業者重視。

工業電腦大廠新漢，針對交通電腦機型設計豐富的mini-PCIe和M.2 B密鑰擴展插槽，除了快速接上4G網絡之外留有支持5G網絡擴充功能，以因應未來趨勢，並創建了適用於Linux和Windows平台的軟體，對整個系統進行無縫管理。

除了吸引眾多歐洲買主到場洽商外，德國的感測技術供應商Ibeo Automotive特別派人到台灣館了解廠商的產品及技術。

貿協說明，未來將持續推動台灣智慧車聯網解決方案與多元行銷方式，以協助台灣業者開創新藍海商機。（編輯：趙蔚蘭）1090303