瞄準企業VR成長潛力 宏達電推新解決方案

（中央社記者江明晏台北3日電）瞄準企業需求，宏達電今天宣布推出全新VIVE Pro Eye解決方案，宏達電執行長梅特爾（Yves Maitre）先前表示，預估今年整體虛擬實境市場將有50%的成長，主要來自關鍵的B2B企業領域。

宏達電今天宣布，推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，為企業提供VR產品組合，瞄準企業各種需求，例如教育訓練、消費者反饋和分析、以及注視焦點指向等。

宏達電說明，VIVE Pro Eye系列新組合包括「VIVE Pro Eye商用版」及「VIVE Pro Eye商用－場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務包含企業保固及加速維修服務，以及搭配額外兩個定位器來獲得更大體驗空間的商用場域版組合產品。

HTC執行長Yves Maitre表示，現在的企業需要取得專為其特殊需求打造的多樣化設備與VR解決方案組合，宏達電所開發的這些產品能將VR融入企業運作，隨著擴增實境的商業使用案例逐漸成為主流並朝多元發展，全新的VIVE Pro Eye組合系列將提供更多種方式，滿足當下最主要的VR使用案例。

他先前指出，今年對VR產業來說是「對的時間」，會持續增加投資和專案布局，預估整體虛擬實境市場將有50%的成長，主要來自關鍵的B2B企業領域。

宏達電並說明，現在已有橫跨各產業及各種規模的企業透過VIVE技術來有效且安全地培訓成千上萬人。從製造業到醫療產業，從運輸業到設計領域，從商業到房地產，許多企業都已瞭解VR技術可帶來的價值。（編輯：鄭雪文）1090303