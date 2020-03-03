股匯齊揚 新台幣盤中再現2字頭

（中央社記者蘇思云台北3日電）美股狂漲1293點，激勵台北股匯市雙升。台股終場上漲157.26點。新台幣兌美元盤中升破30元價位，收在30.087元，升值3.7分。

市場預期美國聯準會（Fed）將在3月中旬降息，美股2日止跌反彈，終止過去7個交易日的跌勢，道瓊工業指數瘋漲1293.96點，創下2009年3月以來最大單日漲幅。

美股反彈帶動亞股上漲，台股今天收復11300點關卡，盤中一度大漲逾200點，收盤漲幅收斂，漲157.26點、漲幅1.41%。

新台幣兌美元今天開盤價為30.12元，隨後一路走揚，最高來到29.96元，最低30.124元，以30.087元作收，台北及元太外匯市場總成交金額20.17億美元。

外匯交易員表示，今天有一家外資大幅匯出，導致後續漲幅收斂。交易員指出，新台幣在短短1週中，已從30.5元升值到30元，目前可看到29.95元有很多買盤，預計新台幣在30元上下可能面臨壓力。

外資近期連日賣超台股，外匯交易員認為，雖然今天台股大漲，但狀況仍未明朗，需要繼續留意外資接下來的動態。（編輯：鄭雪文）1090303