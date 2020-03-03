宏碁因應疫情 陳俊聖：開發訂單迎需求反彈

（中央社記者吳家豪台北3日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖日前出席美國麻省理工史隆管理學院舉辦的「亞洲商務會議」表示，產業因武漢肺炎疫情造成供應鏈的影響已逐漸降低，宏碁將積極開發訂單，迎接疫情回穩時的需求反彈。

宏碁今天發布新聞稿表示，史隆管理學院於2月29日舉辦「亞洲商務會議」（Asia Business Conference），邀請陳俊聖等人擔任嘉賓，分享企業轉型策略。

陳俊聖指出，10年來電腦產業面臨很大的轉變，筆電需求下滑、消費者使用習慣改變，讓宏碁的營收面臨很大的挑戰。然而宏碁專注在既有的電腦優勢及散熱技術，更果斷停止虧損的手機及平板產品線，進一步提出雙重轉型策略，在核心本業上尋找新的隙縫市場，同時在新事業上發展多元成長動能。

宏碁在2016年推出Predator電競品牌，在短短3年內拿下多個市場第一。宏碁更進一步透過電競市場的成功，發掘創作者市場，去年推出ConceptD系列。

除了已上市的建碁之外，去年宏碁旗下2家子公司安碁資訊上櫃、智聯服務登錄興櫃，今年3月展碁國際也預計將名列興櫃公司之一，代表宏碁拓展新事業的成果顯現。

現場觀眾詢問宏碁將如何因應武漢肺炎疫情，陳俊聖首先強調個人處世哲學「不看問題，專注機會」，接著表示目前產業因疫情造成供應鏈的影響已逐漸降低，宏碁將持續掌握供應鏈的生產線，且積極開發訂單，迎接疫情回穩時的需求反彈。

陳俊聖說，宏碁今年也將持續為環境資源、維護資訊安全而努力，包含投資綠色能源、落實產品回收、協助地區空污監測等，致力提供下一世代更美好的生活環境。（編輯：楊凱翔）1090303