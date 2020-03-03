國銀大陸分行零逾放 2年來首見

（中央社記者劉姵呈台北3日電）金管會今天公布國銀在大陸分行1月底逾期放款全部掛零，為逾2年來首見。國銀主管分析，主要是因為金管會要求國銀大陸分行一有呆帳要立刻打消，且中國經濟下行及肺炎疫情升溫影響所致。

國銀主管分析，國銀大陸分行1月底出現零逾放情況可能有3大原因，主要是因應金管會去年要求，國銀大陸分行一發現有逾放情形，就要用盈餘打消。

再者，因應中國經濟下行風險升高，金管會去年開始也要求國銀在大陸分行、子行授信應提列足額的備抵呆帳，並做好授信品質控管，使得各國銀對授信放款更加謹慎，逾放也因此大幅降低。此外，今年爆發武漢肺炎疫情，國銀大陸分行除了防疫措施外，都提早打消逾放。

金管會銀行局今天統計，全體國銀1月稅前盈餘達349.1億元，年減6.7%。其中，國內總分行稅前盈餘為211.7億元，年減11.3%；國際金融分行（OBU）稅前盈餘為98.2億元，年增9%；海外分行則達32.9億元，年減19.5%；大陸分行則有6.4億元，年增35.1%。

官員表示，國銀大陸分行今年1月獲利增加逾3成，主要是因為呆帳提列準備金減少所致。根據金管會資料顯示，國銀大陸分行1月底總放款為1845.05億元，較去年同期減少46.61億元，換句話說，國銀對大陸分行放款減少，也會少提呆帳準備金，挹注獲利成長表現。

另方面，金管會也統計，截至1月底，國銀放款總餘額為29兆9029億元，較上月底增加2171億元；逾期放款金額為695億元，較上月底增加59億元；逾期放款比率為0.23%，較上月底增加0.02個百分點。

銀行局官員表示，1月逾放金額較上月增加，主要是以民營企業增加近1500億元占最多，其次是政府機關約550億元，其餘則是個人及公營。

金管會表示，國銀1月底備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為596.73%，較上月底651.78%，減少55.05個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健狀態。（編輯：鄭雪文）1090303