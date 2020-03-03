武漢肺炎重創股市全球心驚 聯準會招式一次看

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）武漢肺炎疫情導致美股下挫和中國部分工廠停工，企業及投資人憂心病毒可能損害全球經濟，甚至造成衰退。美國聯邦準備理事會已表示準備好行動，但聯準會究竟能採取哪些措施？

以下是法新社整理美國聯準會（Fed）能夠採取的動作，以及專家評估這些措施是否真能裨益經濟。

●發布聲明安撫市場

華爾街股市上週跌幅高達約12%，成為2008年全球金融危機以來表現最糟的一週，美國股市市值隨疫情蒸發3兆5000億美元。

武漢肺炎造成的死亡人數日益攀升，投資人尤其憂心病毒擴散至更多國家，使原已脆弱的經濟成長再度受創。

聯準會本應聚焦國內經濟，而非股市每日波動情形。但市場在遭逢危機時仍會尋求央行掛保證，讓市場安心。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月28日就發布回應聲明來安撫局勢。

鮑爾承認武漢肺炎病毒「對經濟活動構成持續發展的風險」，聯準會「正密切關注情勢發展」。

他還說：「我們會運用手中工具、採取適當行動來支持經濟」。

投資人把鮑爾這段發言詮釋為承諾調降基準利率。美國股市今天止跌回升。

●在定期會議降息

聯準會要影響經濟，手中最有力的傳統工具就是聯邦資金利率。這項基準能決定包括信用卡借款與房屋抵押等各式貸款的成本。

聯準會若希望防止經濟過熱並抑制通膨，就會調高利率。反之，聯準會若希望刺激經濟則會降息，讓借款成本降低，藉此提振消費與投資。

聯準會決定利率政策的委員會一年開會8次。現在市場與多數經濟學家大多預期，委員們將在17日至18日的下次定期會議中支持降息。

問題在於去年3次降息後，基準利率已來到相當低的1.5%至1.75%。

許多經濟學家警告，再度降息不會有效果，因為病毒衝擊的是供應面而非需求面。現在就降息，恐怕會妨礙聯準會往後對於消費緊縮導致經濟下滑的應變能力，民間消費貢獻美國經濟產值逾2/3。

經濟學家納羅夫（Joel Naroff）告訴法新社，面對公衛危機，兩週後降息無助改變經濟現況。假設疫情過了，經濟成長遭遇的多數阻礙也將隨之而去。屆時經濟不須任何協助就能恢復。

●採取緊急行動降息

在急迫狀態下，例如2008年全球金融危機高峰期，決策者不會靜待定期會議，而是召開電話會議採取緊急行動。

這種作法可以產生心理作用，顯現聯準會正在因應事態；同時卻也可能火上加油、加劇恐慌。

而且當前局勢跟2008年金融體系崩潰的狀況不同，武漢肺炎疫情已導致工廠關閉、交通停擺。

前聯準會研究部門主管、目前在皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）服務的魏考克斯（David Wilcox）說，在這種情況下降息能「適度讓人放心」。但他警告降息效果有限。

魏考克斯告訴法新社：「聯準會可用的工具，極不適合用來因應這項問題的短期層面。不管降息多少（而且現在也沒多少空間可降息），都無法說服各地官員不要關閉學校…或讓業者重開工廠。」

●其他極端措施和全球同步因應

如果出現跟2008年全球危機類似的極端情況，聯準會可能會增加金融市場流動性，以確保市場繼續運作。但相關作法不太可能運用於現況。

各國央行行長與財政部長也可能透過七大工業國集團（G7）和20國集團（G20），聯手協調因應措施，好讓應變行動更有效。

美國財政部今天就表示，G7明天就會在鮑爾與美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）領導下，召開電話會議。

法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）提及明天會議時說，之後他們會採取協調行動來因應衝擊。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090303