各國央行擬出手因應疫情激勵市場 亞股多收紅

（中央社香港3日綜合外電報導）各國央行準備因應2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情，為投資人帶來希望，激勵華爾街股市大漲。亞洲各國股市今天大多跟隨美股漲勢，連續第2天收紅。

法新社報導，歷經上週全球股市重挫後，各國央行承諾採取行動，七大工業國集團（G7）財政首長也計畫召開電話會議，為市場注入一劑亟需的強心針。

這份正面情緒也滲入石油市場。油市交易商現在紛紛猜測，主要產油國將宣布減產來因應需求下滑。

不過，由於投資人擔心因應疫情的貨幣政策是否有效，股市漲幅隨後收窄。

現在武漢肺炎疫情還在繼續擴散，美國染病死亡人數攀升，世界衛生組織（WHO）更警告全球正處於「未知領域」。

目前全球有9萬多人確診感染武漢肺炎，其中超過3100人不治。但疫情源頭中國今天通報，境內新增病例減至6週以來最少。

上海與雪梨股市今天收盤均上漲0.7%，首爾與馬尼拉股市收漲0.6%，新加坡股市上漲0.4%。

台北與孟買股市漲幅逾1%，威靈頓、曼谷與雅加達股市大漲逾2%。

但東京股市挫跌1.2%，香港股市也收低。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1090303