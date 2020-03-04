聯準會撐經濟 緊急降息2碼防武漢肺炎衝擊

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）武漢肺炎疫情嚴峻，美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點），近12年來首度緊急降息，期望替經濟注入強心針，抵禦景氣可能遭受的衝擊。

聯準會去年3度降息1碼後，外界普遍認為基準利率將維持不變一段時間。但俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重威脅全球經濟，迫使聯準會再度出手，一口氣降息2碼，將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，決策官員認為武漢肺炎「顯著改變」經濟前景，就算降息無法降低病毒感染率、修補破碎的供應鏈，官員仍選擇出手，放鬆貨幣政策立場，為經濟提供更多支撐。

聯邦公開市場委員會（FOMC）原訂17日至18日召開利率決策例會，如今緊急集會，2008年全球金融海嘯爆發以來首度無預警宣布調降基準利率，足見決策官員延續美國史上最長經濟擴張的決心。

聯準會雖緊急降息，美國總統川普仍不滿足，在推特發文要求聯準會進一步降息、放鬆貨幣政策。川普長期不滿美國基準利率高於歐元區與日本等地，導致美元居高不下，削弱美國出口競爭力。美股上週連日大跌，川普便多次敦促聯準會降息提振經濟。

川普今天寫道：「聯準會帶頭的時刻終於到來，更多寬鬆和降息！」

鮑爾在記者會被問及川普喊話是否為聯準會帶來政治壓力。鮑爾強調，聯準會官員決策一向基於自身評估、與外界人士交流後形成的想法，以美國人民利益優先，「永遠不會有政治考量」。

聯準會緊急降息獲決策官員一致通過，最新聲明暗示未來可能祭出更多刺激措施，因應武漢肺炎對經濟構成的威脅。

聲明表示，武漢肺炎對經濟活動形成風險，為因應風險並協助實現充分就業和物價穩定目標，FOMC決定降息，「委員會正密切關注情勢發展和對經濟前景的潛在影響，並將運用手頭上各種工具，採取適當行動支撐經濟」。

武漢肺炎近期自中國迅速向外蔓延，韓國、義大利等世界重要經濟體疫情日益惡化，美國境內確診與死亡案例也不斷增加。國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）等機構陸續下修全球經濟成長預測，投資人信心大受打擊。

鮑爾2月28日發表聲明指聯準會將「採取適當行動支撐經濟」，市場人士普遍解讀聯準會預告降息，帶動美股昨天強勢反彈，道瓊工業指數飆漲1293點，創史上最大單日漲點。聯準會今天宣布降息後，美股一度由黑翻紅，但鮑爾召開記者會後大盤再度向下。

鮑爾表示，美國經濟基本面「依舊穩健」，但武漢肺炎疫情與相關防疫措施將影響景氣「一段時間」。

華爾街日報分析，聯準會官員顯然認為，防疫如導致學校商家關閉、民間活動取消、社會行為改變，進而抑制消費買氣，美國經濟成長將受影響。經濟衝擊就算短暫，影響延續多長時間仍充滿未知數。

降息雖無法解決景氣降溫起因，但聯準會官員認為此舉可減輕消費與信心所受附帶傷害、防範金融市場震盪，一旦疫情受到控制，經濟也能加快復甦。（編輯：陳政一）1090304