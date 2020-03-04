Fed緊急降息2碼美股重挫 台股恐陷萬一保衛戰

（中央社記者韓婷婷台北4日電）美聯準會緊急降息2碼，以防經濟受武漢肺炎疫情衝擊，卻難以緩解投資人憂慮，美股賣壓加重，道瓊工業指數終場重挫785點，分析師表示，台股強彈後恐再度下探11000點支撐。

受聯準會降息激勵，道瓊工業指數一度翻紅，勁揚逾380點，隨後掉頭向下，道瓊工業指數終場下跌785.91點、收在25917.41點，那斯達克綜合指數下跌268.08點、收在8684.09點，標準普爾500指數下跌86.86點、收在3003.37點，費城半導體下跌60.12點、收在1705.26點。

分析師指出，Fed降息反倒引爆市場對武漢肺炎重擊經濟成長的想像空間，在美股走勢不穩下，台股也將受到波及，外資已經連續8個交易日賣超台股，尤其近6個交易日賣超金額都超過新台幣百億元規模，累計6個交易日賣超金額超過1200億元，在外資賣超動作未見舒緩下，台股底部難以獲得確認。

分析師認為，短線台股受到國際股市影響仍深，尤其在疫情發展一日數變下，市場資金持續撤出市場，前波低點11049點及年線11062點所構築的雙重支撐是否夠力，則需視市場信心是否足夠。

由於各國中央銀行表態將在必要時採取行動，緩和武漢肺炎疫情對經濟的衝擊，歐洲股市今天走高，雖然在尾盤時美國聯準會宣布調降基準利率2碼，歐股收盤仍自盤中高點稍微回落。（編輯：黃國倫）1090304