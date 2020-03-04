鴻海上半年業績拚持平 7家外資力挺

（中央社記者吳家豪台北4日電）代工廠鴻海認為疫情對首季獲利影響小，今年上半年業績將力拚與往年同期持平，外資圈普遍看多，共7家維持加碼、優於大盤或買進評等，目標價最高115元、最低100元。

鴻海股價今天上漲0.5元開出，盤中最高來到81.9元、漲幅約1.1%，成交量逾1.33萬張。

美系外資發布研究報告表示，鴻海產能預計於3月底前回到正常水準，今年第2季目標是填補第1季出貨不足的缺口，意味著營運正在築底醞釀反彈。考量鴻海有效控制疫情影響、電動車事業起步及估值偏低，維持「加碼」投資評等和目標價115元。

亞系外資認為，雖然武漢肺炎疫情將對鴻海今年第1季獲利產生負面影響，仍看好長期獲利改善趨勢，加上鴻海生產據點遍布全球，可提供更大彈性，維持「優於大盤」投資評等與目標價113.5元。

另有2家美系外資重申「買進」、「加碼」評等，目標價皆設在105元；歐系外資維持「優於大盤」評等和目標價104元。

港系外資考量2020年全球智慧型手機與個人電腦（PC）出貨下修，調降鴻海2020年、2021年每股盈餘預估值10%、7%至8.69元、9.43元，目標價從112元下修至100元；但看好鴻海製造據點分散且擁有充足資源，有助於度過短期利空衝擊，維持「買進」投資評等。

日系外資為反映武漢肺炎疫情影響，將鴻海2020年、2021年調降21%、7%至7.06元、8.93元，目標價從107元降到100元，但看好鴻海將受惠於5G iPhone規格升級、今明年資料中心及網通設備潛在成長機會，維持「買進」評等。（編輯：張均懋）1090304