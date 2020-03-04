鴻海上半年拚業績持平 股價小漲走堅

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海預估3月底可恢復季節性正常產能，上半年業績力拚持平。鴻海今天股價在平盤上整理，最高來到81.9元，小漲1.11%，市值來到新台幣1.13兆元。

觀察中國大陸廠區復工進展，鴻海表示中國大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

展望今年第1季四大產品線表現，消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

展望上半年，鴻海預期今年上半年業績有機會較往年同期持平。武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

展望全年營運，鴻海表示，目前變數仍多，今年成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修，預估部分需求將會遞延，因為人工智慧、半導體、5G科技仍是市場長期重要推手。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。（編輯：黃國倫）1090304