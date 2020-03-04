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市場憂疫情推升房貸建融逾放比 金管會密切關注

最新更新：2020/03/04 12:03

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會統計，今年1月房貸及建築融資逾放比均較去年底提升0.02個百分點，銀行主管分析，如果疫情續升溫，放無薪假的人變多，2、3月逾放比會再度攀升。對此，金管會強調會密切關注。

根據金融監督管理委員會銀行局最新統計，今年1月房貸餘額為新台幣7兆4067億元，較去年底增加129億元，較去年同期則增加6.1%；1月房貸逾放金額為134億元，逾放比為0.18%，較去年底增加0.02個百分點。

另外，1月建築融資餘額為2兆4251億元，較去年底增加155億元，年增12.2%；1月建築融資逾期放款為27億元，逾放比0.11%，也是較去年底增加0.02個百分點。

進一步觀察，今年1月國銀房貸逾放比，從去年底的0.16%提高至0.18%，為23個月來首度逾放較明顯攀升的情況；另，建築融資逾放比也從去年底的0.09%拉高至0.11%。

兩項不動產指標均較去年底提升0.02個百分點，銀行局表示，兩項指標與去年同期相比仍算偏低，且年底銀行都會轉銷呆帳，年底的逾放比會較低，隔年1月再新增逾放，逾放比就會提高。

不過，儘管是受到季節性因素影響，但市場都將這兩大指標都被視為經濟轉差的前期指標，國銀主管就分析，根據勞動部最新無薪假統計，截至年2月29日止，實施無薪假人數超過1600人，且陸續傳出有擴大自救措施，延長無薪假或減薪。他推估，武漢肺炎疫情爆發，且確診案例持續在全球攀升，倘若疫情持續升溫，放無薪假的人變更多，可能就會沒錢繳房貸，2、3月逾放比會再度再攀升。

對此，銀行局強調，會密切關注，觀察未來幾個月逾放比是否還在持續攀高。（編輯：黃國倫）1090304

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