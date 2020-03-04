美降息亞股續彈 台股連2紅

（中央社記者韓婷婷台北4日電）雖然美股在聯邦準備理事會（Fed）緊急降息後出現重挫，但在日韓股市表態續彈下，台股經過早盤震盪後，由台積電率先發動向上彈升，指數連2個交易日收紅。

加權股價指數終場上漲64.63點、漲幅0.57%，收在11392.35點、成交值新台幣1374.95億元，除了台積電率先表態撐盤外，鴻海在法說會中估上半年表現與去年持平，也多少穩定多頭軍心，股價反應正面，全場維持在平盤之上。

分析師表示，比起集中市場，以中小型企業為主的櫃買市場表現相對弱勢，且再度逼近年線141.26點支撐，顯示資金短線以權值股為護盤重心，中小型股若無特定資金青睞，容易成為提款對象。

分析師指出，武漢肺炎疫情對於經濟影響層面擴大，包括美國、澳洲紛紛降息因應，後續疫情變化也將牽動國際資本市場走向，市場也在等待疫情何時出現拐點，短線動盪勢必相當劇烈，消息面將成為影響市場的最大變數。

法人也認為，近期上市櫃公司陸續公布2月營收，雖然市場早已預期表現將不如預期，但由於3月復工狀況及訂單需求尚不明確，恐讓今年整體消費性電子產品發表時程遞延，疫情也將影響消費意願，對今年景氣到底造成多少影響，尚待評估。（編輯：張均懋）1090304