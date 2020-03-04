各部會振興措施整合 朱澤民：以最好執行率為目標

（中央社記者吳柏緯台北4日電）民進黨立委郭國文今天質詢時指出，多個部會都有編列相關振興預算，執行方式不同恐影響執行率。主計長朱澤民表示，行政院目前正在積極協調、整合，以最好的執行率為目標。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

郭國文質詢時指出，在這次的振興特別預算中，除了經濟部編列新台幣20億元發行類似「夜市抵用券」的「振興抵用券」之外，還有幾個部會是參照過去的振興計畫編列預算，例如原民會編列1.5億，採取振興回饋金的方式；客委會編列1.32億元，發行電子旅遊券。

主計長朱澤民指出，各個部會之所以會有不同的振興措施樣態，主要是因為考量業務內容不同，例如原民會執掌是原民聚落與地區，所以振興措施會以這樣的地區為主。

郭國文說，這3種方式雖然都是振興措施，但因為執行方式不同而造成了不同的效果，檢視這幾個部會過往的執行率，原民會的執行率大概50%、客委會執行率大概40%，但以目前剛結束的夜市抵用券，執行率大概上看65%，是3者中最高的。

郭國文認為，如果「抵用券」的形式是有最好的執行率，那麼是否應該要考慮把這些不同的振興措施整合成這種類型，至於部會執掌不同造成這樣的措施差異，他表示，只要部會之間的經費不要流用，但是執行方式相同，還是可以執行自己部會的業務。

朱澤民表示，目前行政院已有政委在協調各部會的執行方式，以最好的執行率為目標。（編輯：黃國倫）1090304