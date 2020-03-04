醫事人員限制出境補償方案 衛福部：3天內提出

（中央社記者吳柏緯台北4日電）為加強防疫工作，衛福部祭出限制醫事人員出國政策，並針對受影響的醫事人員提供補償。民進黨立委高嘉瑜今天表示，補償的詳細方式應該盡快出爐，讓醫事人員安心。衛福部次長何啟功表示，會在3天內提出初步方案。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

衛生福利部2月27日訂定因應武漢肺炎的醫事人員出國規定，醫院醫事、社工人員適用，到旅遊疫情警示區須報准。

高嘉瑜質詢時指出，近期已經收到不少的醫事人員陳情，例如家庭旅遊或是蜜月旅行，由於受到禁令影響而不得不放棄，連帶影響到家人也必須取消行程，影響範圍不小。

何啟功備詢時指出，禁令的原意是希望避免醫護人員在防疫期間發生交互感染的情形，但也並非完全禁止，醫事人員若有特殊狀況可以向醫院提出申請，醫院可以評估狀況後允許申請人出國。

至於因配合政策取消出國行程導致損失，何啟功強調，不限國別、公私務行程都給補償。

高嘉瑜指出，除了醫事人員之外，醫事人員的家屬也會因禁令而受到影響，目前針對這個部分似乎沒有補償配套。而且雖然說會補償，但是執行方式與執行要點都尚未出爐，應該要盡快提出，才能讓醫事人員安心。

何啟功一開始表示會在1週內內提出初步方案，不過高嘉瑜指出，相關的補償措施如果要再拖1週，時間就已經是3月11日，實在太久，應該要在3天內提出。

何啟功當場允諾，部內會著手討論，將會在3天內提出初步方案。

高嘉瑜提到，也有很多醫事人員在禁令發布之前，就已經主動取消出國行程，配合防疫工作，希望未來的補償措施也能把這類的醫事人員納入。（編輯：蘇龍麒）1090304