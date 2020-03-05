道瓊指數狂漲1173點 連結美股ETF走勢分歧

（中央社記者潘智義台北5日電）美股道瓊工業指數大漲1173.45點，走出昨天重挫陰影，標準普爾500指數也大漲126.75點，讓台股掛牌看多或看空標準普爾500指數的指數股票型基金（ETF）今天走勢出現明顯轉折。

標準普爾500指數的反指標，由美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX），原則上當標準普爾500指數大跌時，投資人心生恐慌，帶動恐慌指數大漲，若標準普爾500指數大漲，則恐慌指數大跌。

標準普爾500指數3月4日收在3130.12點，大漲126.75點，漲幅4.22%。

台股上市的ETF，富邦VIX以恐慌指數為標的，看空標準普爾500指數，富邦VIX在2月19日的收盤價為新台幣2.51元，自2月20日起漲，3月4日收在4.32元，漲幅達72.11%。4日晚間標準普爾500指數收盤大漲，富邦VIX今天開盤即下跌，不過投資人對美股後勢仍有疑慮，富邦VIX盤中翻紅小漲。

至於看多標準普爾500指數在台股上市的ETF元大S&P500正2，2月20日收在平盤價46.02元，3月2日盤中波段低點34.53元，累計跌幅24.96%。今天盤中來到38.45元，較昨天收盤價36.73元大漲4.68%。（編輯：黃國倫）1090305