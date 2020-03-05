銀行業者 央行維持利率穩定可能性較高

（中央社記者劉姵呈台北5日電）肺炎疫情全球擴散，美國聯準會（Fed）緊急宣布降息2碼，但銀行業者預估，台灣疫情控制穩定，資金信心也穩定，預料中央銀行19日維持利率穩定可能性較高，且對近期股匯市也抱持樂觀看法。

金融研訓院發布最新報告指出，因應疫情全球擴散，美股狂瀉千點，美國聯準會（Fed）出乎市場意料之外，提前宣布大幅降息2碼，市場普遍預估後續仍有再降息的可能，且主要國家央行將會陸續跟進。

另外，美國10年期公債殖利率也跌破1%，創下歷史新低，市場利率水準仍有進一步下跌的空間。

銀行業者今天表示，雖聯準會提前大幅降息及國內熱錢套利，但台灣疫情控制情形穩定，加上國銀低利差經營環境，預估中央銀行3月19日的利率政策仍維持穩定的可能性較高，對平均利差也維持正向看法。

台股方面，銀行業者說，因疫情控制情形及資金信心穩定，造成近期波動程度相對較低，甚至表現相對強勢。

然而，無症狀感染病例逐漸增加，國際及國內開始進入社區傳染觀察關鍵期，預估對市場在短期信心面衝擊仍將持續，後續將持續關注國際主要股市表現、國內社區感染確診案例及區域控制程度、第1季進出口表現相關數據及主要國家央行貨幣政策走勢。

匯市方面，銀行業者認為，台股表現相對穩定，加上出口商月底拋匯需求，市場對新台幣兌美元匯率看法偏升；另外，聯準會降息效應，吸引國際熱錢賣出台股資金仍停駐，對於未來3個月新台幣匯率仍維持略偏升值看法。（編輯：郭無患）1090305