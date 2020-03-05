科技股走強 台股漲逾120點收復11500點

（中央社記者張建中台北5日電）台股今天開高走高，指數終場收漲122.47點，突破11500點關卡；電子類股指數漲逾1%，為盤面多頭指標。

加權指數今天收在11514.82點，漲122.47點，漲幅1.08%，成交值新台幣1438.67億元。

受惠伺服器與5G需求強勁，下半年包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）報價可望同步走揚，激勵南亞科等記憶體族群股價齊揚，宇瞻股價甚至漲停作收，達46.65元。

伺服器管理晶片廠信驊調高今年營運展望，預期全年營收可望成長15%，將高於先前預期的10%，股價也攻上漲停，達1095元，創歷史新高價。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY營運淡季不淡，2月營收9.82億元，月增1.95%，年增28.08%，並為歷年同期新高，整體第1季營收將季減1%至增加9%，股價收在721元，大漲8.91%。

台積電、股王大立光、鴻海與聯發科等權值股股價也有都不錯表現，帶動整體電子類股指數上漲1.19%，為推升大盤走高主要動力。

傳統產業股普遍走揚，紡織、生醫與百貨類股指數同步漲逾1%，表現相對強勢；造紙類股在正隆與寶隆走跌下，類股指數收跌0.4%，表現相對疲弱。

分析師王兆立表示，國際股市持續劇烈震盪，投資人近期操作謹慎為宜，除須持續追蹤武漢肺炎疫情發展情況，國際股市動向也須密切留意。（編輯：張均懋）1090305