武漢肺炎疫情衝擊 2月外資轉淨匯出1167億元

（中央社記者劉姵呈台北5日電）武漢肺炎疫情在全球持續升溫，金管會今天公布，今年2月外資轉為淨匯出，合計陸資及外資單月淨匯出約38.967億美元（折合新台幣約1167億元）。

金融監督管理委員會公布，今年2月1日至2月29日止，外資累計淨匯出約38.93億美元（折合新台幣1165.5億元）；陸資累計淨匯出約0.037億美元（折合新台幣1.1億元），合計2月單月整體外資淨匯出約38.967億美元。

另外，金管會統計，截至今年2月底止，外資累計淨匯入約2108.09億美元（折合新台幣約6兆3116億元），較1月底減少約38.93億美元；陸資累計淨匯入約1.838億美元（折合新台幣55億元），較1月底減少約0.037億美元，合計整體外資累計淨匯入水位已達2109.9億美元（折合新台幣約6兆3170億元）。

金管會統計資料顯示，去年全年整體外資淨匯入達158.85億美元，創下2015年來新高；不過，今年初受到武漢肺炎影響，農曆春節期間全球股市狂跌，台股也開始動盪，今年1月單月外資僅淨匯入約12.896億美元，匯入情況明顯縮小，2月隨著全球疫情升溫，外資又轉為淨匯出。（編輯：楊玫寧）1090305