疫情影響復工進度 鴻海2月營收月減40.3%

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海自結2月合併營收新台幣2174.6億元，月減40.35%，是合併營收以來單月低點。法人指出主要是中國廠區受武漢肺炎疫情影響復工進度。鴻海日前指出3月底可恢復季節性正常產能，上半年業績力拚持平。

鴻海自結2月合併營收2174.6億元，較1月3645.66億元減少40.35%，比去年同期2656.33億元下滑18.13%。法人指出鴻海2月營收是合併營收以來單月低點。

從四大產品線來看，鴻海指出，2月相較於1月，企業產品表現最佳，其次是運算產品，再者是元件及其他產品，最後是消費暨智能產品。

若2月相較去年同期，則是運算產品表現最佳，其次是元件及其他產品，再者是企業產品，最後是消費暨智能產品。

累計今年前2月鴻海自結合併營收5820.26億元，較去年同期6797.28億元下滑14.37%。

觀察中國大陸廠區復工進展，鴻海日前表示中國大陸廠區復工比例目前已超過季節性需求50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

展望今年第1季四大產品線表現，消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

展望上半年，鴻海預期今年上半年業績有機會較往年同期持平。武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

展望全年營運，鴻海表示，目前變數仍多，成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修，預估部分需求將會遞延，因為人工智慧、半導體、5G科技仍是市場長期重要推手。

在毛利率改善部分，鴻海重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%。（編輯：鄭雪文）1090305