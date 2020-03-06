武漢肺炎防疫帶動電子支付使用率 1月消費儲值額創高

（中央社記者劉姵呈台北6日電）金管會統計，至今年1月底為止，台灣使用電子支付人數已破726萬人，且1月消費與儲值金額皆創歷年新高。銀行業者預估，肺炎疫情升溫，民眾減少用現金，將推升電支使用頻率。

金融監督管理委員會銀行局公布電子支付機構最新業務概況，截至今年1月底為止，台灣使用電子支付人數已達726萬餘人，較去年同期增加278萬餘人，年增率62.05%。

銀行局統計，1月當月消費金額方面，代理收付實質交易款項金額約新台幣35.2餘億元，較去年同期增加約3.74餘億元，年增約11.89%；再者，1月當月收受儲值款項金額約49.9餘億元，較去年同期暴增41.1餘億元，年增率高達467.33%。

銀行局表示，在單月實質交易金額或儲值金額，同步創下歷年新高紀錄，主要因近2年電子支付開始蓬勃發展，加上行動支付愈來愈便利、銀行業者陸續與支付業者合作，因此消費與儲值金額不斷攀升。

民營銀行消金主管表示，行動支付的便利性，改變民眾消費習慣，銀行業者趁機推出刷卡高回饋，加上與支付業者合作、與各商家建立應用場景，為彼此業績帶來更大綜效。

他預估，近期武漢肺炎疫情升溫，民眾減少使用現金，降低接觸感染的風險，也將進一步推升電支使用頻率，因此，在2月使用人數與消費儲值金額上可望大幅攀升。

銀行局統計，截至今年1月底止，共有5家專營電支業者，包括街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付；兼營業者方面有23家，包含銀行、中華郵政及一卡通電子票證發行機構。（編輯：郭萍英）1090306