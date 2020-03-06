醫療器材急單挹注 上銀2月營收月增17.2%

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結2月營收新台幣12.18億元，月增17.2%，法人指出主要是半導體設備及醫療器材急單，挹注2月接單。

上銀自結2月合併營收12.18億元，較1月10.39億元增加17.2%，比去年同期15.01億元下滑18.87%。

法人指出，儘管有武漢肺炎疫情變數，不過上銀2月有半導體設備及醫療器材急單，挹注2月接單。

法人表示，上銀中國大陸蘇州廠生產滾珠螺桿、線性滑軌等傳動元件，以及工業機器人、醫療器材、精密定位平台等零配件，應用在自動化設備、汽車、軌道運輸、半導體、工具機、電子、電動車的電池及5G設備等產業，是2月10日當地政府首波復工廠商名單之一，開工後獲得中國大陸口罩及防護衣等醫療器材業者急單。

累計今年前2月上銀自結合併營收22.57億元，較去年同期31.68億元減少28.77%。

觀察上銀營運趨勢，法人指出市場需求最快今年第2季開始回溫，預期到第3季業績可望較去年同期轉正，上銀和大銀微系統今年業績仍需觀察武漢肺炎疫情影響程度，第1季應該是今年谷底。

觀察傳動元件產業在中國產能進展，本土法人報告指出，在電子業應用帶動下，傳動元件日廠THK第1季訂單季增，儘管有武漢肺炎疫情影響，日商的中國客戶目前並未取消訂單。

在產能恢復進展部分，法人指出，日商THK中國生產已經恢復，產能利用率高於去年第4季的55%。（編輯：鄭雪文）1090306