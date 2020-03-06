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被動基金贖回外資賣超288.23億 台積電最大苦主

最新更新：2020/03/06 17:17

（中央社記者潘智義台北6日電）武漢肺炎疫情在歐美蔓延，美股道瓊指數重挫近千點，台股跟著遭殃，受被動式基金贖回影響，外資今天賣超台股新台幣288.23億元，賣超前25名都是大型權值股，台積電居賣超第1名。

台股今天大跌193.01點，收在11321.81點，成交值新台幣1490.55億元。三大法人合計賣超322.65億元，其中自營商賣超42.28億元，投信買超7.86億元，外資及陸資賣超288.23億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，疫情從中國大陸擴散到歐美國家，超出原本預期，造成美股震盪，一下大漲一下大跌。美股重挫，台股也無法倖免，受被動式基金贖回壓力影響，外資出手調節大賣台股，所以才會鎖定大型權值股。

儲祥生說，原本各界以為只有中國大陸的活動被限制，沒想到現在疫情在美國擴散，連美國的活動都要限制，不少美國企業包括蘋果、微軟都調降財測，全球股市普遍受波及。

外資賣超前15名依序為台積電、聯電、國泰金、新光金、鴻海、富邦VIX、中信金、群創、開發金、兆豐金、中鋼、緯創、元大金、台新金、友達。（編輯：楊玫寧）1090306

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