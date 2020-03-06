廣豐9日停牌 外傳與併購有關

（中央社記者潘羿菁台北6日電）近年轉型資產開發商的廣豐，今天發布重訊指出，有重大訊息將公布，因此下週一（9日）停牌一天，由於廣豐今年1月內部才剛成立併購特別委員會，這次停牌讓外界聯想與併購有關。

廣豐成立於1968年為歷史悠久紡織廠，創辦人為賀膺才，發跡於台北迪化街，以毛巾事業起家，不過隨著大陸毛巾崛起並傾銷台灣，擠壓到廣豐生存空間，為力圖永續經營，公司從2001年啟動轉型計畫，設立子公司寶豐資產管理公司，積極開拓資產開發。

2018年廣豐針對桃園八德舊廠變更地目成功後，朝向住宅與商場建設，推出廣豐花園一、二與三期建案，以及廣豐新天地綜合商場，受惠於住宅銷售認列收益，帶動2016年稅後淨利高達新台幣11.35億元，創下歷年新高紀錄。

廣豐新天地綜合商場於2017年1月正式啟用，營收占比高達8成，成為主要來源，因此去年籌備新館興建計畫，預計興建地下2層地上8層，總樓地板面積約2160坪新購物空間，增加可出租面積及營收來源。

近年廣豐獲利偏向穩定，2017年、2018年度稅後淨利約2億多元，整體營運進入平穩階段，再加上，廣豐今年1月董事會通過「併購特別委員會組織規程」，並且成立併購特別委員會，成立僅3個月內就宣布停牌，讓外界聯想停牌與併購一事有關聯。（編輯：鄭雪文）1090306