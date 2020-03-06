5G早鳥方案開跑 電信三雄交鋒1399

（中央社記者江明晏台北6日電）三星5G旗艦機將開賣，但今年最快7月5G才開台，為解決這時購機綁約後續升級的問題，電信業者分頭祭出5G早鳥方案，電信三雄更在1399方案交鋒，均表示新申辦1399以上方案，開台可自動升級5G。

繼台灣大、台灣之星之後，中華電和遠傳在今天正式宣布推出5G優先早鳥方案。

中華電信今天拍板4G/5G升級體驗方案，也提供「5G VIP Pass 自動升級」方案，月繳新台幣1399元（含）以上購機方案，可於5G開台當天不加價免換約，自動升級5G客戶，但中華電未證實1399元就是吃到飽門檻。

遠傳電信今天表示，針對開台前來遠傳申辦5G手機的早鳥用戶，推出搶先免費體驗遠傳5G高速上網，搭配指定資費，即享5G優先體驗12個月，申辦1399以上方案，再享不加價，開台優先自動升級為5G客戶，3月即將上市的Galaxy S20 5G旗艦系列手機率先適用。

台灣大哥大是最早提出5G早鳥優惠方案的電信公司，2月中旬在門市試水溫，即日起到6月30日，針對新申辦、攜碼、續約1399元4G指定專案的用戶，在5G開台後，除可換約升級到5G，並送myAir、Chromecast、Google Nest Mini等好禮三選一，以及2500元的5G手機折價。

亞太電信在5G競標退出3.5GHz頻段，但市場研判亞太電信將會攜手同業做推出5G服務，針對5G早鳥方案，亞太電表示，將視市場狀況，研擬出最合適的5G資費方案，也會提供亞太電信用戶優先4G升級5G的優惠內容。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸先前已表示，台灣之星提供「優先升級體驗5G」方案的資格，預購三星5G手機S20系列的用戶，都可以在未來5G開台後，享有綁約期間內優先升級體驗5G。（編輯：楊凱翔）1090306