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日媒：武漢肺炎台灣防疫有成 關鍵是超前部署與訊息透明
首頁 / 產經

外資落跑 股匯齊跌新台幣終止連7升

最新更新：2020/03/06 18:45

（中央社記者潘姿羽台北6日電）武漢肺炎疫情持續升溫，美股道瓊收盤重挫近千點，在恐慌情緒驅使之下，外資今天上演大逃殺，台股重挫193.01點，新台幣也無力守住2字頭，終止連7升，收盤收30.040元，貶值8分。

匯銀人士表示，疫情蔓延至歐美國家，且確診病例數持續攀升，使得市場信心上上下下，股匯隨之重挫，近日美股就出現這樣的戲碼，宛如「一日天堂、一日地獄」。

受到美股大跌近千點影響，台股今天開低震盪收黑，大跌近200點，且外資賣超台股達新台幣288億元，加權指數終場收在11321.81點，一舉灌破季線與半年線支撐，多方僅能守住年線。

匯市方面，外資呈現雙向操作，新台幣兌美元以30.050元開盤，早盤稍作震盪後，便一路走貶，但因美元買盤進場，帶來些許支撐力道，盤中最低30.050元，收盤則收在30.040元，貶值8分，台北及元太外匯市場總成交金額為15.75億美元，周線仍連2紅。

匯銀人士分析，市場資金相當寬鬆，但因疫情發展沒人說得準，各國股匯市也隨著疫情狀況大起大落，一有負面消息，資金馬上撤離；不過台灣至少疫情控制尚算穩定，不論台股或是新台幣，都相對抗跌，具有支撐力道。（編輯：楊凱翔）1090306

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