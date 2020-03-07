美股再跌256點避險氣氛濃 週線勉力收紅

美股道瓊指數6日再跌256點，週線勉力收紅。投資人搶買黃金與美債等避險標的，帶動金價大漲，長天期美債殖利率再創歷史新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）在武漢肺炎陰影籠罩下，美股道瓊指數今天再跌256點，但尾盤跌勢緩和，週線勉力收紅。投資人搶買黃金與美債等避險標的，帶動金價大漲，長天期美債殖利率再創歷史新低。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，全球經濟飽受威脅。美股上週創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，本週震盪加劇，道瓊工業指數曾在3天內兩度飆漲逾千點，但之後都大幅回檔，盤勢有如坐雲霄飛車。

美股今天開低走低，道瓊指數一度重挫894點，尾盤低接買盤湧現，終場下跌256.5點，跌幅0.98%，收在25864.78點。標準普爾500指數下挫51.57點，跌幅1.71%，收在2972.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌162.98點，跌幅1.87%，收在8575.62點。

道瓊指數週線上漲1.8%，標普500指數與那斯達克指數漲幅分別為0.6%、0.1%。即使週線收紅，3大指數目前水準仍比前波高點低10%以上，處於技術修正格局。

武漢肺炎疫情削弱全球能源需求，但石油輸出國家組織（OPEC）未就進一步減產達成共識，導致國際油價崩跌。倫敦布倫特原油期貨價格大跌9.4%，每桶跌至45.27美元，創逾10年來最大單日跌幅，收盤價創2017年以來新低。

標普500指數能源類股大跌5.6%，表現在11大類股中墊底。埃克森美孚（Exxon Mobil）股價重挫4.8%，為表現第2差的道瓊指數成分股。

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）昨天驚傳緊急接受心臟手術，據集團聲明，戴蒙術後康復情況良好，但摩根大通股價仍大跌5.2%。

科技股整體走勢疲弱。蘋果公司（Apple）股價下挫1.3%，臉書（Facebook）與微軟（Microsoft）跌幅分別達2.2%、2.8%。費城半導體指數下挫1.97%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅接近1.2%。

武漢肺炎自中國向外蔓延，全球確診病例約10萬例，約3400人喪命。美國確診病例超過250例，加州等地進入緊急狀態，全球最大經濟體疫情拉警報。

股市賣壓沉重，促使投資人湧向債市避險。本週首次跌破1%的美國10年期公債殖利率因需求暴增而不斷下滑，盤中一度跌破0.7%關卡，再創歷史新低。美國30年期公債殖利率也從昨天的1.57%驟降至1.21%。

美國聯邦準備理事會（Fed）為支撐經濟，3日宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點），近12年來首度緊急降息。美債殖利率自此持續降低，顯示投資人看壞經濟前景、避險需求增加，也反映市場普遍預期聯準會將進一步降息。

聯準會本週降息後，聯邦資金利率目標區間為1%至1.25%。芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，到了4月底，這項基準利率降到0.25%至0.5%的機率超過一半，逼近聯準會在全球金融海嘯後救市的利率水準。

與此同時，黃金再展「亂世英雄」本色，備受投資人追捧。紐約金價今天上漲0.3%，收在每盎司1670.8美元；本週大漲6.8%，創2016年以來最佳單週表現。

投資人對經濟前景欠缺信心，就連亮麗的就業報告也無助美股盤勢。

美國勞工部於美股開盤前公布，美國2月非農業就業人口激增27.3萬人，遠優於市場預期的17.5萬人；失業率降至半世紀低點3.5%，顯示勞動市場尚未受武漢肺炎疫情嚴重衝擊。（編輯：馮昭）1090307