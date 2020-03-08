盤中逐筆交易 外資有優勢散戶找節奏

盤中逐筆交易新制1（中央社記者潘智義台北8日電）台股將在3月23日實施盤中逐筆交易新制，台灣證券交易所表示，將可提高交易效率、資訊透明度。由於外資熟悉逐筆交易制度且具程式交易下單優勢，法人建議散戶當沖交易宜掌握並適應新的交易節奏。

台灣證券市場將於3月23日實施盤中全面逐筆交易，盤中逐筆交易可提供多樣化委託下單種類，由2種價格「限價」及「市價」搭配3種有效期別，當日有效（ROD）、立即成交否則取消（IOC）、全部成交否則取消（FOK），盤中共有6種委託方式，分別為限價ROD、限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK。

台灣證券交易所主管指出，盤中逐筆交易新制將揭示最佳5檔價位，但一般而言應大多在一檔價位附近波動，除非撒下一大筆買（賣）單，才可能一下子扭轉價格；即便盤中價格在5檔間快速跳動，目不暇給，沒有法人程式下單優勢的散戶，還是可以找到自己接受的價位下單。

散戶當沖 須考慮個股流動性避免市價下單

證交所主管說，現行制度的盤中每5秒集合競價一次，股價照樣會有急漲、急跌的情況，散戶既然可以面對，就不必對新制過於擔心。若是非要說新制實施後對散戶較有影響的情況，可能就是當沖的短線客。

法人指出，若散戶屬於長線投資人，不喜歡殺進殺出，新制上路的影響有限；但對於散戶當沖客來說，在選股的過程中股票流動性也是一個很重要的考量，若買中小型股時要養成習慣下限價單或盡量避免下市價單，否則很容易買到最高、賣到最低，造成勝率下降；或是改變投資模式，改以做波段或價值型投資為主。

華南投顧董事長儲祥生表示，在盤中逐筆交易新制下，因撮合速度快，外資法人採用電腦軟體交易，當然會占一些便宜。因為外資手上有大筆現金，有軟體程式，可以賺價差，在現貨、期貨套利，其實也就是因為成交量夠大，才能把每一小筆成交的小利累積成大利。

儲祥生解釋，外資在國外股市早已習慣盤中逐筆交易，因為量大、搶快，才能累積獲利，其實成交價差一檔，對一般散戶影響並不大。

外資熟悉新制 程式交易積小勝為大勝

國泰證期顧問處協理簡伯儀直言，即便在現制下，因外資買賣台股量大，已有手續費的優惠，本來就是散戶不必硬要去比較的對象。實施盤中逐筆交易新制後，有市價、限價搭配3種委託，合計共6種下單方式，但這些都是在台指期貨市場早已實施的下單方式，可設定下單後要什麼狀態下成交，並不稀奇，其實也就是所謂的「觸價成交」之類的做法，外資早就很習慣了。

簡伯儀分析，台股實施盤中逐筆交易，新推出的6種下單方式，透過已有逐筆交易機制的期貨市場，採取現貨、期貨雙邊交易套利，確實較合外資的胃口。一般交易量只有新台幣幾萬元，或幾十萬元的散戶，也不必和外資搶這個套利的市場。

證交所表示，推動盤中逐筆交易目的就是與國際接軌，現行各主要股市無論為已開發市場或新興市場盤中均採逐筆交易方式撮合，僅台灣股票市場仍於盤中採取集合競價。

盤中逐筆交易效率高，因逐筆交易隨到隨撮，與集合競價性質有所不同，逐筆交易無需等待，交易效率上優於集合競價。

盤中逐筆交易資訊透明度增加，集合競價僅能提供交易後(Post-trade)資訊，逐筆交易則可同時提供交易前(Pre-trade)及交易後(Post-trade)資訊，逐筆交易資訊透明度較佳。（編輯：張良知）1090308