台酒噴頭式酒精本周開賣 每人限購1瓶

（中央社記者潘姿羽台北8日電）武漢肺炎疫情延燒，口罩、酒精成為人人搶購的防疫利器，台灣菸酒公司除了銷售中的300ml、600ml，本周將開賣噴頭式酒精，規格為60ml、500ml各12萬瓶，售價則待9日拍板公布。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的主要傳染途徑包含接觸傳染，因此勤洗手及消毒成為阻擋病毒傳播的重要手段，酒精成為搶手防疫物資，這段期間不只排隊買口罩成為日常一景，酒精也常常銷售一空。

台酒表示，目前銷售中的酒精規格有3種，分別是300ml、600ml以及3公升桶裝，不過3公升桶裝並未於一般通路販售，主要對象為學校、醫療院所。

至於即將開賣的噴頭式酒精，台酒說，台酒自身並不生產瓶身與噴頭，但因社會需求，早在農曆年後第1個上班日，就已經與廠商協調製作，但因為瓶身跟噴頭「現在都是搶手貨」，第一波下訂的量又不大，台酒花了近1個月的時間與廠商協調。

台酒表示，產品已經到位，現在就看9日上午的內部會議討論結果，確定開賣時間、販售通路與訂價，預計本周就會上架，因數量有限，每人限購1瓶。

台酒也說，至今為止，防疫酒精日產量可達20萬瓶，接下來是否會繼續生產噴頭式酒精，會先看第一波銷售狀況，以及疫情指揮中心是否提出需求再評估。（編輯：林淑媛）1090308