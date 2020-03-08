美股再跌難免波及台股 選股看基本面低本益比

（中央社記者潘智義台北8日電）武漢肺炎疫情持續擴大，美股道瓊工業指數上週五盤中一度大跌894點，收盤下跌256.5點。專家認為，本週台股仍須看美股臉色，因選股難度高，建議挑選基本面佳、本益比較低個股。

上週五外資賣超台股288.23億元，加權指數收在11321.81點，大跌193.01點，成交值新台幣1490.55億元，不過，週線仍收漲29.64點，漲幅0.26%；上市公司市值來到34兆3938.33億元，一週增幅約0.27%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，目前選股難度高，但本質好的公司遇到壞股價會出現投資價值，春節封關前股價從最高點修正1至2成以上，1月30日至今又大跌超過1至2成且本益比不高者，若股價不理性大跌之際可找買點。

陳冠升指出，肺炎疫情影響全球生產供應鏈，造成消費需求降低，全球經濟成長也將下修，但除非肺炎疫情大流行，否則不會像2008年金融風暴那麼嚴重。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，美國聯準會過去一週緊急降息兩碼，各國央行也陸續跟進降息，市場波動之際，同時消化降息的資金利多，以及對於疫情快速蔓延的經濟擔憂。

廖哲宏表示，全球主要央行相繼啟動降息機制、聯合救市，美國初選似乎也開始成為牽動美股的另一重要因素。美國總統初選的「超級星期二」，由前美國副總統拜登贏得民主黨總統提名希望大增的情況下，一度激勵美股走勢。

他評估，年線11076點似乎再度成為重要支撐觀察點，疫情雖然改變景氣走勢，拉長回升所需的時間，但基於疫情終將受控，布局成長趨勢股的策略並未改變。

在類股方面，電子股側重5G相關、雲端大數據、高速傳輸、半導體與記憶體的布局；傳產股部分，看好資本支出與電動車供應鏈。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，中國以外地區於2月下旬陸續出現疫情，美、歐以及中東相繼出現社區傳播，衝擊市場信心與全球經濟，使美股大幅下跌影響全球股市投資信心。

不過，在全球央行與政府啟動聯手救市下，可望提供市場支撐，美股走勢何時走穩，將攸關投資人持股信心。

張亞瑋指出，在中國消費性電子供應鏈中，因零組件受員工返工限制、運輸限制，目前以下游組裝廠開工率最低，預期將影響3至4月產出，部分新品開發可能遞延。若疫情穩定不再惡化，預估供應鏈將於4月回復正常。（編輯：林興盟）1090308