美股跌幅收斂 法人：台股年線有守

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美股道瓊再跌256點，尾盤跌勢緩和，台股6日下挫193點再度失守半年線。法人表示，台股下檔波段支撐在年線有守，短線壓力在月線，區間震盪格局為主。

武漢肺炎陰影籠罩，美股道瓊指數再跌256點，尾盤跌勢緩和，週線勉力收紅。道瓊指數終場下跌256.5點，跌幅0.98%，收在25864.78點。標準普爾500指數下挫51.57點，跌幅1.71%，收在2972.37點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌162.98點，跌幅1.87%，收在8575.62點。

台股6日下跌193.01點，收在11321.81點，成交值新台幣1490.55億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超322.65億元。

法人表示，台股6日再度失守半年線約11490點，指數位處月線約11567點和半年線之下，須留意上檔套牢壓力，下檔波段支撐在年線約11076點有守，短線壓力在月線附近，區間震盪格局為主。

鴻海與裕隆雙方6日舉辦合資協議書簽約儀式，新成立公司資本總額新台幣155.76億元，其中鴻海以出資現金79.44億元，占股51%，雙方布局電動車商機。

記憶體製造廠旺宏董事會6日決議6吋晶圓廠淘汰停產，以全力衝刺8吋及12吋晶圓廠業務。

工業電腦廠龍頭研華去年合併稅後淨利73.5億元，年成長16.9%，年度每股稅後盈餘10.51元，展望今年，研華指出，疫情是近期最大風險，短期營收成長恐受阻，但長期成長仍正面。

受武漢肺炎疫情影響，氣動元件廠亞德客-KY自結2月合併營收新台幣5.32億元，月減40%，是48個月以來單月低點。

光學鏡頭廠玉晶光受武漢肺炎疫情延後復工影響，2月營收新台幣6.93億元，月減29.34%，但仍是歷年同期次高，年增215%，預期3月工作天數回到正常，營收應會優於2月。（編輯：趙蔚蘭）1090309