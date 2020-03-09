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口罩本週平均日產能920萬片 下週可達千萬

最新更新：2020/03/09 10:25

（中央社記者吳柏緯台北9日電）60條口罩產線在上週全數交機並進入調整、生產，經濟部長沈榮津今天表示，本週口罩日產能平均可達920萬片，單日有機會達到1000萬片。預計下週日產能平均可穩定達千萬片。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對武漢肺炎疫情對台灣產業鏈造成衝擊、效應及政府產業輔導方案與強化台灣經濟產業升級，報告並備詢。

在口罩國家隊的上百位專業人力協助，加上團結一心，大幅度加速口罩機的製造速度，原本需要耗時近半年的建造與交機程序，大幅縮短至1個月內，上週全數交機完成。

沈榮津指出，目前60台口罩機產線除了部分仍在調整與整合外，多數已經陸續投入生產，本週口罩日產能平均可達920萬片，單日有機會達到1000萬片。預計最晚在下週，調校中的機器也都能投入生產，屆時日產能可穩定維持千萬片。

行政院日前加碼新台幣9000萬元，添購32條口罩生產線，「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選結果」於日前公布，32條新增產線將由18家口罩廠分配。沈榮津表示，32台新機預計在3月底可全數交機。

根據經濟部估算，32條產線投入生產，產能全開後，加上現在正在陸續投入生產的60條產線，以及過往既有的產能，4月上旬口罩日產能上看1300萬片。

至於口罩原料，根據日前進行盤點的結果，目前原料可以供應每日1500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1300萬片，供應仍無虞。（編輯：林興盟）1090309

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