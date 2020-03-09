疫情衝擊藥品供應鏈 經濟部估成本增2到3成

（中央社記者吳柏緯台北9日電）武漢肺炎疫情蔓延，影響國際藥品供應鏈，原料藥價應聲上漲，台灣面臨斷鏈的壓力。經濟部長沈榮津表示，將會協助廠商調整進貨來源，向歐美國家或印度進口原料，但藥物成本可能會上升2成到3成。

經濟部長沈榮津上午赴立法院經濟委員會，針對武漢肺炎疫情對台灣產業鏈造成衝擊、效應及政府產業輔導方案與強化台灣經濟產業升級，報告並備詢。

根據經濟部資料顯示，台灣的原料藥及西藥製劑的生產與銷售，2019年產值達新台幣747億元，其中原料藥約167億元，西藥製劑為469億元。沈榮津指出，因應未來若本土藥廠受到中國原料斷鏈影響，經濟部已經規劃短、中、長期的3個階段，協助企業面對。

沈榮津表示，短期而言，廠商仍有2到3個月備貨，目前暫時不受影響；中期規劃，將啟動備料機制，協助廠商調整進貨來源，向歐美國家或印度進口原料，降低缺料的風險；長期的應對措施，協助廠商協調藥物的核價，但粗估藥物成本會因為新原料的影響，上升2成到3成。

至於疫情對於醫材產業的影響，沈榮津表示，短期受中國原料影響有限、中期會輔導廠商在地化與認證、長期則積極擴大國際市場。

至於武漢肺炎的快篩產品，沈榮津表示，已與工研院及多個國內廠商共同開發，預計3個月內可完成10台快篩設備，送交衛福部查驗登記，後續依需求量產。（編輯：張均懋）1090309