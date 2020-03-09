央行鳥經濟學課 說明鴿派鷹派還有貓頭鷹

（中央社記者潘姿羽台北9日電）中央銀行在臉書開課，主題是「鳥經濟學」；由於媒體報導央行利率決策時，常以「鴿派」、「鷹派」來形容，部分民眾可能看的霧煞煞，央行指出，背後其實指的是貨幣政策態度支持寬鬆還是緊縮。

中央銀行今天於臉書粉絲團傳授央行貨幣政策決策成員的「鳥經濟學」，一般而言，「鴿派」指較關注經濟成長的決策成員，通常傾向於採較寬鬆的貨幣政策，來支持經濟成長；至於「鷹派」，則較重視通膨對經濟所帶來的傷害，往往偏向於支持較緊縮的貨幣政策，避免高通膨的危害。

美國總統川普（Donald Trump）上任以來，一再呼籲美國聯準會（Fed）降息來提振美國經濟，近期他所提名的兩位Fed理事，聖路易聯邦準備銀行（St. Louis Fed）研究主管華勒（Christopher Waller）與歐洲復興開發銀行（EBRD）執行董事謝爾頓（Judy Shelton），也被視為與川普立場相近、支持寬鬆貨幣政策的「鴿派」人士。

歐元區方面，日前英國金融時報指出，非經濟學家出身的新任ECB總裁拉加德（Christine Lagarde），可能會倚重偏「鴿派」的ECB首席經濟學家雷恩（Philip Lane），故推測拉加德也會是「鴿派」。

央行補充一段有趣故事，當被媒體詢及屬於哪一派時，拉加德幽默地表示，她本人並沒有「鴿派」或「鷹派」的傾向，而是帶點智慧的貓頭鷹；她指出，貓頭鷹傳統上被視為智慧之鳥，在黑暗中看得很清楚，且視野廣闊，希望能確保ECB管理委員會在內部討論時，能以有效率且平和的方式進行。

在ECB有關貨幣政策的討論中，拉加德多主持討論，而非主導，迥異於前ECB總裁德拉吉（Mario Draghi）作風；正因為這樣，「鷹派」的德國央行過去只能對外發表反對意見，未來可望直接在ECB內部表達異議，再度發揮自身的影響力。

央行最後表示，今年1月27日甫上任的第20屆理事會15位理事中，有5位是新任理事，台糖董事長陳昭義、政大經濟系特聘教授洪福聲、台大經濟系特聘教授李怡庭、中經院院長陳思寬、台經院院長張建一，這幾位新任理事也將於3月19日舉辦的央行理監事會議中首次登場。

由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情延燒，重創全球經濟，美國聯準會3月初更緊急宣布降息2碼，市場預料主要國家央行將陸續跟進；而台灣央行3月19日舉行的理監事會，到底態度「偏鴿」還是「偏鷹」，也成為各界關注焦點。（編輯：張均懋）1090309