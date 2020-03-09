華新科2月營收2年來低點 上半年毛利率拚成長

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠華新科2月自結合併營收新台幣19.12億元，法人指出是2年來單月低點。法人預估華新科今年上半年毛利率有機會較去年同期略佳。

華新科自結2月合併營收19.12億元，較1月20.16億元下滑5.17%，比去年同期22.08億元減少13.4%。

公司指出，2月營收下滑，主要是人力短缺及營運日減少。法人指出，華新科2月營收是2018年3月以來單月低點。

累計今年前2月華新科自結合併營收39.28億元，較去年同期55.11億元減少28.71%。

觀察武漢肺炎疫情影響復工和稼動率，法人指出，目前華新科在中國廠區復工率在75%以上，稼動率約50%到60%。另外積層陶瓷電容（MLCC）在高雄100%全產能，馬來西亞也是全產能。

觀察被動元件市況，本土法人報告預期上半年MLCC與晶片電阻價格仍對供應商有利，可延續到第3季傳統旺季。

報告指出，雖然市場擔憂需求受到疫情影響，不過價格上漲可望抵消出貨減少的效應，供應商仍可提高上半年獲利。

展望華新科毛利率表現，法人預估，華新科今年上半年毛利率可能較去年同期持平，有機會略佳。

從市場來看，華新科日前指出，去年大中華地區占比約71%，亞洲占比約16%，美洲和歐洲占比各約6%。從通路營收比重來看，去年直銷占比約52%，經銷占比約4成，品牌代工占比約8%。

從客戶端來看，華新科表示，前10大客戶合併銷售額占公司全球總銷售的20%到25%。

從終端應用來看，去年通訊占比約32.9%，工業占比約28.2%，個人電腦與週邊設備占比約17.4%，消費性產品與顯示螢幕占比約14.3%，車用占比約6.6%。（編輯：鄭雪文）1090309