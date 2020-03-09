國巨2月營收31個月低點 法人估3月稼動率達5成

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨自結2月合併營收新台幣26.83億元，月減18.7%，主要是中國廠區受武漢肺炎疫情影響及復工限制。是31個月來單月低點。法人預期3月整體稼動率可提升到5成。

國巨自結2月合併營收26.83億元，較1月33.01億元減少18.7%，較去年同期31億元減少13.5%。累計今年前2月自結合併營收59.85億元，較去年同期減少24%。法人指出國巨2月營收是2017年8月以來單月低點。

公司指出，需求仍然強勁，不過2月因為主要產能的中國廠區受疫情影響及復工限制，使得產出比上個月明顯減少一半以上，加上原本成品庫存水位已低於30天，訂單交貨及運輸報關不順的情況嚴重，使得2月營收下滑。

展望未來營運，國巨表示，在確保員工健康及營運安全的前提下，中國生產廠區逐漸復工，台灣高雄廠區也將規劃產能全開，雖然短期無法完全滿足全球客戶需求，長期公司對業績及營運展望審慎樂觀。

觀察國巨目前稼動率表現，市場人士指出到2月底整體稼動率約35%左右，其中佔產能比重7成的中國大陸廠區，平均稼動率約35%，占產能3成的台灣廠區，稼動率約6成到7成。預期3月整體稼動率可提升到5成。

國巨日前指出，兩大產品庫存水位低於30天，供給持續吃緊，儘管需求下滑，但供給和需求之間的缺口擴大，訂單出貨比（BB ratio）超過2。（編輯：鄭雪文）1090309