證交所信心喊話 台股基本面佳

（中央社記者潘智義台北9日電）台股今天大跌344.17點，外資賣超新台幣545.58億元。台灣證券交易所信心喊話表示，台股基本面佳、股利殖利率高，豐厚的股利金額有助於國內外投資人長期持有，吸引更多資金投入台股，活絡經濟動能。

台股今天大跌344.17點，收在10977.64點，跌幅3.04%，成交金額新台幣2317.05億元。

證交所表示，投資證券市場應著重於基本面，台股基本面佳，近年來持續提升公司治理品質、市場效率，精進各項市場機制，如逐筆交易及盤中零股交易即將上路，加上股利殖利率高，豐厚的股利金額有助於國內外投資人長期持有，吸引更多資金投入台股，活絡經濟動能。

全球股市受到武漢肺炎疫情影響，證交所指出，台灣防疫成效備受世界各國推崇，股市整體表現較為抗跌，今天雖受美歐疫情惡化波及，終場下跌344.17點，但指數有基本面支撐，台股跌幅明顯較亞洲主要股市少。

證交所也指出，目前各產業難免受疫情影響，但台商回流及轉單效應有助於基本面，台商資金回流政策貸款已突破2千億元大關。根據財政部最新統計，8大行庫截至1月底止，國發基金貸款專案合計已核貸1865億元，行庫自辦專案，特別是針對廠房購地需求的部分，合計也核貸約419億元，兩者合計已達2284億元。

另外，台灣主力半導體產業今年2月累計營收因客戶需求回穩，仍較去年同期成長，未來如果疫情趨緩，台灣各產業應能較其他國家儘速恢復產能，提振營業收入，加上台商回流及轉單效應，相信能吸引更多資金投入台股，增進經濟成長動能。（編輯：楊玫寧）1090309