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外資恐慌性出逃 股匯雙殺新台幣爆量貶9分

最新更新：2020/03/09 18:49

（中央社記者潘姿羽台北9日電）國際油價狂跌，加上歐美疫情升溫，市場信心潰堤，今天亞股重挫，台灣更上演股匯雙殺，台股終場下跌344點，失守年線，新台幣兌美元則爆量貶值9分，收盤收30.130元，台北及元太外匯市場成交金額擴大至23.13億美元。

受到疫情擴散、金融市場動盪、油價崩跌等3大因素影響，今天國際股市哀鴻遍野，台股也重挫344點，終場收10977.64點，跌破萬一大關。

值得注意的是，三大法人賣超台股新台幣601億元，外資單日大賣545億元，是12年半來大量，也是台股史上外資第3大賣超金額。

「台股超級、超級、超級大賣超」，外匯交易員指出，儘管新台幣開盤一度小升，來到29.991元，但外資在疫情與油價崩跌兩大利空夾殺之下，瘋狂匯出，新台幣最低貶至30.148元，不過出口商隨即進場拋匯，支撐匯價，新台幣得以收復部分失土，終場以30.130元作收，貶值9分。

外匯交易員表示，現在國際股匯市完全是跟著消息面在走，不時上演大跌、重挫戲碼，資金也一窩蜂地湧向避險資產，美債殖利率狂瀉，接下來得先關注油價、美債殖利率何時止跌回穩，等市場恢復信心，或許股匯市也能回穩。（編輯：楊凱翔）1090309

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