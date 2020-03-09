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博報堂擬收購格威 會計師：每股69元價格合理

最新更新：2020/03/09 22:10

（中央社記者吳家豪台北9日電）台灣首家掛牌廣告集團格威傳媒今天公告有關台北博報堂收購格威傳媒普通股股份的審議委員會審議結果，會計師出具意見表示，公開收購條件尚符公平性，且收購資金來源尚屬合理。

格威傳媒董事會於2月25日收到通知，日本博報堂旗下的台北博報堂投資擬以每股新台幣69元公開收購格威傳媒2685多萬普通股，總金額約18.53億元；收購案若通過，台北博報堂將成為格威傳媒單一最大股東。

格威傳媒今天發布重大訊息指出，依據委請的安誠會計師事務所陳靖玲會計師於2020年3月5日出具的獨立專家意見書，格威傳媒於評價基準日（2月25日）的合理價格應介於每股65.91元至74.48元之間。本次公開收購人對格威傳媒普通股的公開收購價格為每股69元，落於前述獨立專家意見書所示的每股價格區間，本次公開收購條件尚符公平性。

格威傳媒表示，公開收購人委請日商瑞穗銀行台北分公司於2020年2月25日出具履約保證書，指定受委任機構凱基證券為受益人，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人的收購資金來源尚屬合理。

業界分析，收購格威傳媒集團的博報堂株式會社具有百年以上歷史，為世界排名第6、日本排名第2的綜合廣告代理商；這也是近年來日本文創集團投資台灣文化事業的嶄新例子，預料可帶動外資擴大對台灣的新一輪投資。（編輯：鄭雪文）1090309

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